Schulen und Kitas in der Region Trier kritisieren neue Quarantäneregeln

Ab Montag gelten landesweit neue Quarantäneregeln in Schulen und Kitas. Auch aus der Region Trier kommt Kritik.

Nach den neuen seit Montag geltenden Coronaregeln an Schulen muss bei einem Coronafall nur noch der betroffene Schüler für zehn Tage in Quarantäne. Das Kind, das neben dem Coronaerkrankten saß und alle anderen Schülerinnen und Schüler der Klasse müssen sich an fünf Tagen hintereinander auf Corona testen. Haben sie ein negatives Testergebnis können sie weiter am Präsenzunterricht teilnehmen. Oliver Pick ist Schulleiter in der Grundschule in Idesheim in der Eifel und stellvertretender Landesvorsitzender im Verband Bildung und Erziehung (VBE). Er kann das nicht nachvollziehen.

"Die Zahlen gehen nach oben. Die krachen uns um die Ohren".

Viele Lehrerinnen und Lehrer sind laut Oliver Pick verstört und verärgert, dass ab sofort nur noch das infizierte Kind aus der Klasse heraus gelöst wird und die Kinder daneben sitzen bleiben.

Eltern kritisieren neue Quarantäneregeln

Auch viele Eltern halten die neuen Quarantäneregeln nicht für sinnvoll, sagt Oliver Pick. Viele zeigten wenig Verständnis dafür, weil so Gefahr für die Kinder, die neben einem coronapositiven Kind saßen, bestehe. Manche Eltern seien regelrecht sauer, dass ihre Kinder so in Gefahr gebracht würden.

Mehr Schnelltests pro Woche - warum nicht schon früher?

Mit den neuen Coronaregelungen an Schulen, die von heute an gelten, werden auch künftig pro Woche drei statt bisher zwei Schnelltests gemacht. Oliver Pick kritisiert, dass man das schon viel früher hätte machen müssen. Ab Weihnachten, als die Infektionszahlen in die Höhe gingen, hätte man handeln müssen. Zwischen den zwei Tests pro Woche in der Schule liege zu viel Zeit.

Neue Quarantäneregeln auch für Kitas

Seit Montag gelten auch in den Kitas neue Coronaregeln. Wie auch schon bisher, muss bei einem Coronafall in einer Kita die ganze Gruppe nach Hause. Neu ist, dass Eltern ihre Kinder - dann allerdings bei Vorlage eines negativen Coronatests - schon am folgenden Tag wieder in die Kita bringen können. Bisher war es so, dass Kinder erst nach dem fünften Tag und einem negativen Testergebnis wieder in die Kita konnten.

"Das Risiko ist jetzt höher"

Konrad Berg ist Geschäftsführer der katholischen KiTa gGmbH in Trier. Dazu gehören 151 Kindertageseinrichtungen im Raum Trier. Bei ihm stoßen die neuen Quarantäneregeln auch auf Unverständnis. Das Risiko ist höher, sagt er. Man frage sich, wieso das jetzt schon nach einem Tag möglich sei. Konrad Berg wünscht sich, dass nicht nur die Verordnung vom Land geschickt werde, sondern auch die Hintergründe dargestellt würden. Das würde es einfacher machen, die Regelungen zu verstehen.