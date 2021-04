Wegen weiter steigender Corona-Infektionszahlen schließen in Kirn von morgen bis einschließlich Freitag alle Schulen. Nach Angaben der Kreisverwaltung ist eine Notbetreuung gewährleistet. Landrätin Dickes appelliert weiter an die Eltern in Kirn, Kinder möglichst in dieser Woche nicht in die Kitas zu schicken. Die Baptistengemeinde, die als ein Hotspot der Infektionen genannt wurde, hat laut Kreis inzwischen verbindlich zugesagt, dass bis Ende des Monats keine Gottesdienste oder ähnliche Treffen im Bethaus stattfinden. Es soll auch keine Hausgottesdienste geben und es sollen Mitgliederlisten zur Kontaktnachverfolgung zur Verfügung gestellt werden. Die Corona Inzidenz war in der Stadt in der vergangenen Woche auf über 500 gestiegen.