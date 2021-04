Viele Schulen in der Region Trier begrüßen einer SWR-Umfrage zufolge die ab Montag geltende Verpflichtung für Corona-Selbsttests in Schulen. Doch es gibt auch Sorgen.

Wegen der Bundesnotbremse sind ab Montag Corona-Schnelltests für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer zweimal wöchentlich verpflichtend. Bisher waren sie freiwillig. Dann gilt: Nur wer getestet ist, darf am Präsenzunterricht teilnehmen.

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) erklärte, dass die Tests auch zu Hause möglich seien. In der Regel solle aber in den Schulen getestet werden. Ob Selbsttests von zu Hause anerkannt würden, könne jede Schule in Rücksprache mit den Eltern-, Lehrer- und Schülervertretern selbst entscheiden, so Hubig weiter.

Das Humboldt-Gymnasium in Trier hat nach eigenen Angaben bereits ein Testzentrum aufgebaut. Das funktioniere reibungslos. Auch der Unterricht werde durch die Tests kaum gestört. Zwei Lehrkräfte desinfizierten und kontrollierten die Tests und würden die Schüler bei Bedarf auch bei der Durchführung unterstützen.

Bereitschaft für Selbsttests hoch

Es gebe bislang eine hohe Bereitschaft, sich testen zu lassen. Das bestätigt auch das Thomas-Morus-Gymnasium in Daun. Probleme befürchtet die Schule, wenn vereinzelt Schüler einen Test verweigerten. Die müssten nach Hause geschickt, der Unterricht müsse aber dennoch sichergestellt werden.

Das Friedrich-Spee-Gymnasium in Trier will bei Lehrern, Eltern und dem Personalrat ein Meinungsbild einholen, ob in der Schule oder Zuhause getestet werden soll. Für die Egbert-Grundschule in Trier geben die verpflichtenden Tests eine Sicherheit. Bislang sei die Bereitschaft, sich testen zu lassen, sehr hoch. Die Kinder hätten sehr schnell Routine bekommen.

Tests kosten Unterrichtszeit

Der Schulleiter des Gymnasiums Birkenfeld, Dietmar Fries, ist froh über die Testpflicht. Für die freiwilligen Tests sei viel Aufwand betrieben worden, der letztlich keine große Sicherheit gebracht habe, da sich in den Klassen nicht jedes Kind habe testen lassen. Der Hunsrücker würde es aber befürworten, wenn die Tests außerhalb der Unterrichtszeiten stattfänden, damit weniger Unterrichtszeit verloren ginge.