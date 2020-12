Auch in der Region Trier sind ab dieser Woche die Schulen teilweise wieder geöffnet. Ab heute gilt das für die Abiturklassen an den G8-Gymnasien und die Abschlussklassen der berufsbildenden Schulen.

Es gelten besondere Hygienevorschriften. Die Schulträger, also die Stadt Trier und die Kreise, haben die Schulen vorab mit Desinfektionsmittel, Seife und Mund-Nase-Schutzmasken beliefert.

Abstandsregelungen müssen eingehalten werden

Die Schulen müssen dafür sorgen, dass die Schüler in den Gängen, Unterrichtsräumen und bei Prüfungen Abstand halten. Größere Klassen werden geteilt.

Maskenpflicht in Schulbussen

Das Thomas-Morus-Gymnasium in Daun lässt die Abiturprüfungen in der Turnhalle schreiben, das Friedrich-Spee-Gymnasium in Trier in der Mensa. In Schulbussen gilt Maskenpflicht, im Unterricht nicht, in den Pausen sind Masken empfohlen. Nächste Woche folgen Schüler höherer Jahrgänge der weiterführenden Schulen und Viertklässler.

Schulstart nach klaren Regeln SWR Sebastian Grauer

Kleine Gruppen in den Räumen

In drei Tagen soll auch der Abiturjahrgang des Gymnasiums in Traben-Trabach Abitur schreiben. Genau darauf sollen die 60 Schüler jetzt nochmal intensiv vorbereitet werden. In kleinen Gruppen und in Räumen, in denen die Tische mindestens 1 Meter 50 auseinander stehen. In der Schule hängen überall die Hygienevorschriften.

Abitur im Ausnahmezustand

Auf dem Boden sind Markierungen angebracht, um auf die Laufrichtung hinzuweisen. Es wird ein Abitur im Ausnahmezustand. Die Schüler gehen unterschiedlich damit um: