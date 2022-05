Eine Schülerin des Gymnasiums Hermeskeil hat sich für das Bundesfinale "Jugend debattiert“ qualifiziert. Wie das Bildungsministerium in Mainz mitteilte, gewann in der Gruppe der Mittelstufe auf Landesebene die 15 – jährige Anna Düpré aus Hermeskeil. Laut Jury argumentierte sie wirkungsvoll und überzeugend. Das Bundesfinale ist am 18. Juni in Berlin.