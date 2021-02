per Mail teilen

Als Zeichen des Protests gegen Kindersoldaten hat Oberbürgermeister Leibe gestern mit drei Schülern vor dem Trierer Rathaus die Flagge mit

der Roten Hand gehisst. Der sogenannte Red Hand Day findet jedes Jahr am 12. Februar statt. Damit wird auf Missbrauch von Kindern unter 18Jahren als Soldatinnen und Soldaten aufmerksam gemacht. Normalerweise gibt es Demonstrationen und Protestaktionen an diesem Tag. In diesem Jahr fand das coronabedingt hauptsächlich digital statt.