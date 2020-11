In Daun in der Vulkaneifel sitzen Schüler in Schulbussen weiter eng an eng - und das trotz der der geltenden strengen Hygienebestimmungen in der Corona-Pandemie, sagen Eltern, Schüler und Lehrer. Besonders schlimm sei die Situation am Zentralen Omnibusbahnhof in Daun. Dort steigen Schüler aus drei umliegenden Schulen in die Schulbusse.