15-Jähriger von Schulbus angefahren und verletzt

Am zentralen Omnibus-Bahnhof in Bitburg ist ein Schüler von einem Bus angefahren und verletzt worden. Der Unfall passierte laut Polizei am frühen Montagnachmittag. Der 15-Jährige stand demnach auf dem Bussteig und trat unvermittelt auf die Fahrbahn. Daraufhin wurde der Junge von einem einfahrenden Bus erfasst und zu Boden geworfen. Der Schüler wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.