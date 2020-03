per Mail teilen

Randalierende Strafgefangene in der Haftanstalt Schrassig in Luxemburg haben gestern Abend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. 25 Insassen hätten im Inneren randaliert, teilte die Polizei in Luxemburg mit. Niemand wurde verletzt. Es entstand aber hoher Sachschaden, wie das luxemburgische Justizministerium mitteilte. Nach Angaben des Ministeriums stellten die Gefangenen eine Reihe von Forderungen im Zusammenhang mit Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie. Dazu gehörten die Lockerung von Besuchs- und Kontaktverboten sowie vorzeitige Haftentlassungen. Das Ministerium lehnte frühere Entlassungen ab, weil das Gefängnis nicht überfüllt sei.

Die Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus würden derzeit alle und nicht nur die Insassen treffen, hieß es weiter. Zu dem Einsatz waren mehrere Einheiten der Polizei ausgerückt, darunter eine Spezialeinheit und eine Hundestaffel. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen angeordnet. In der Haftanstalt sind rund 600 Strafgefangene untergebracht.