Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier ADD hat für das kommende Jahr 180 Frauen und Männer neu als Bezirksschornsteinfeger bestellt. Sie wurden in einem Bewerbungs- und Auswahlverfahren gewählt. Es sei eine wichtige Aufgabe zur Gewährleistung der Brandschutz und Betriebssicherheit und fördere Klima- und Umweltschutz, so die Behörde. Insgesamt gibt es in Rheinland-Pfalz 479 Kehrbezirke, die von Schornsteinfegern betreut werden.