Betrüger wollen mit Schockanrufen Geld erbeuten

per Mail teilen

Unbekannte Betrüger haben am Freitag in der Verbandsgemeinde Baumholder versucht mit Schockanrufen Geld zu erbeuten. Nach weiteren Angaben der Polizei, gab sich ein Täter als Arzt eines Krankenhauses aus. Er teilte Angerufenen mit, dass sich deren Sohn oder Tochter in einer Notlage befinde. Um ein wichtiges Medikament zu beschaffen, sollten die Angerufenen einen hohen vierstelligen Geldbetrag bezahlen. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche. Angerufene sollen nichts bezahlen, sondern die nächste Polizeidienststelle informieren.