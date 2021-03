per Mail teilen

Heute öffnen die neuen Corona-Schnelltestzentren in Saarburg und Konz. Wie die Verbandsgemeinden Saarburg-Kell und Konz mitteilten, können sich Bürger mit Wohnsitz in der jeweiligen Verbandsgemeinde einmal in der Woche kostenlos testen lassen. Allerdings muss man sich vorher über Ticket Regional im Internet anmelden und das ausgedruckte Ticket mitbringen. Die beiden Schnelltestzentren werden von Deutschem Rotem Kreuz, Technischem Hilfswerk und der Feuerwehr betrieben. Die beiden Schnelltestzentren sind jeweils Mittwochs abends und Samstags vormittags geöffnet.