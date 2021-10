Die schnelle Hilfe von Polizisten und Passanten hat einem 58-jährigen Mann in Trier vermutlich das Leben gerettet. Laut Polizei war der Mann wegen eines medizinischen Notfalls bewusstlos geworden und mit seinem Kleinlaster in eine Mauer gefahren. Der Mann wurde noch am Unfallort wiederbelebt und in eine Klinik gebracht.