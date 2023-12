Schneechaos in der Region Trier führt zu Unfällen und Staus

Winterliche Straßenverhältnisse haben in den Höhenlagen der Region Trier am Montag zu einigen Verkehrsunfällen geführt. Laut Polizei wurden mehrere Personen leicht verletzt.

So gab es unter anderem in Daun, Prüm, Bitburg aber auch in Birkenfeld und Idar-Oberstein mehrere Unfälle. In den meisten Fällen blieb es laut Polizei bei Blechschäden. In der Eifel und im Hunsrück kamen außerdem einige Lastwagen nicht mehr voran und mussten ihre Fahrt unterbrechen.



Verkehr kommt nur langsam voran

Unter anderem zwischen Hinzerath und Bruchweiler gab es am Nachmittag dichtes Schneetreiben. Autos kamen auf der schneebedeckten Straße nur langsam voran.

Im Bereich des Erbeskopfes blieb ein Lastwagen liegen. Für dahinter fahrende Autos gibt es kein Durchkommen mehr.

Nach Angaben der Straßenmeisterei Hermeskeil musste die Kreisstraße zwischen Mandern und Zerf im Hochwald vollständig gesperrt werden. Hintergrund sei, dass der Winterdienst wegen eines Streiks nur eingeschränkt möglich sei. Alle anderen Straßen würden dagegen ständig geräumt.

Feuerwehr bittet Menschen Zuhause zu bleiben

Am Krankenhaus in Idar-Oberstein ist ein Auto laut Polizei in sieben parkende Fahrzeuge gefahren. Es sei niemand verletzt worden aber ein hoher Sachschaden entstanden.

Bei einem Unfall im Bereich des Flugplatzes in Göttschied sind dagegen zwei Menschen verletzt worden. Ein 24-jähriger Autofahrer war laut Polizei zu schnell auf schneebedeckter Straße unterwegs, als er ins Rutschen kam und deshalb in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er frontal mit dem Auto eines 81-Jährigen zusammen. Beide Fahrer hätten sich leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße 33 war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Die Feuerwehr in Idar-Oberstein bittet die Menschen in den sozialen Netzwerken darum, wegen des starken Schneefalls wenn möglich Zuhause zu bleiben oder - wer fahren muss - sollte langsam fahren.

Busverkehr teilweise eingestellt

Der Verkehrsverbund der Region Trier hat auf seiner Internetseite außerdem darauf hingewiesen, dass wegen der aktuellen Wetterlage auf allen Linien im Gebiet Neuerburger Land und der Waldeifel zu Verspätungen und eventuell zu Fahrtausfällen kommen kann. Der Rhein Nahe Nahverkehrsverbund hat mitgeteilt, dass wegen der starken Schneefälle und des Streiks im öffentlichen Dienstes im gesamten Verkehrsgebiet der Fahrtbetrieb bis auf weiteres eingestellt wurde.