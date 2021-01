Autofahrer müssen sich am Montagmorgen auf winterliche Straßenverhältnisse einrichten. Sogar in der Stadt Trier ist durch Neuschnee auf den Straßen teils eine geschlossene Schneedecke. Auf der A 64 zwischen Trier und Sauertalbrücke standen am Montagmorgen mehrere LKW quer, es gab einen 13 km langen Rückstau. Auch in der Eifel und im Hunsrück hat es wieder stark geschneit. Die Straßenmeistereien sind im Einsatz.