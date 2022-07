Wilhelm-Tell-Premiere auf Schloss Malberg

Auf Schloss Malberg in der Eifel hat am Samstag, 2.7., die Jubiläumsaufführung von Schillers Drama "Wilhelm Tell" Premiere. Wie die Tellgemeinschaft von Malberg mitteilte, wirken etwa 80 Malberger mit. Auch der Musikverein und die Feuerwehr sind eingebunden. 1922 wurde Wilhelm Tell mit Laiendarstellern aus dem Dorf zum ersten Mal auf Schloss Malberg gespielt. Vor 100 Jahren hatte das Stück wegen der französischen Besatzung der preußischen Rheinprovinz großen Symbolwert. Tausende Zuschauer kamen damals mit Sonderzügen.