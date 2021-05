per Mail teilen

Im Prozess gegen drei Männer aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm wegen Schleuserkriminalität soll heute das Urteil verkündet werden. Das hat das Trierer Landgericht mitgeteilt.

Die beiden Libanesen und der Syrer sollen von 2017 bis 2019 syrische Flüchtlinge nach Deutschland und in die Niederlande gebracht haben. Dabei seien die geschleusten Menschen mit gefälschten Visa ausgestattet worden, so die Staatsanwaltschaft. Pro Fall sollen die Angeklagten bis zu 17.000 Euro kassiert haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten 15 vollendete und 11 versuchte Schleusungen vor. Außerdem soll einer der Angeklagten einen Polizisten mit einer Stange Zigaretten bestochen haben, um die Daten eines Fahrzeughalters abzufragen. Der Beamte wurde in einem Extraprozess wegen Bestechlichkeit zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.