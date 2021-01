per Mail teilen

Im Prozess um Schleuserkriminalität vor dem Landgericht Trier sind am Dienstag weitere Details zur Masche der Angeklagten bekannt geworden. Die Angeklagten selbst machten allerdings keine Aussage.

Die drei Angeklagten sollen das Schicksal syrischer Flüchtlinge als Geschäftsmodell für sich ausgenutzt haben. Sie sollen von 2017 bis 2019 syrische Flüchtlinge nach Deutschland geschleust haben. Für jede Schleusung sollen sie bis zu 17.000 Euro kassiert haben.

Hauptangeklagter ist das 55-jährige Oberhaupt einer libanesischen Familie mit Wohnsitz im Eifelkreis. Er soll die Aufträge für die Schleusungen organisiert haben.

Sein Sohn, der laut Anklage in der deutschen Botschaft in Beirut arbeitete, soll Blankoetiketten für Visa unterschlagen haben, die er mit den Daten der Flüchtlinge ausfüllte und in gefälschte Pässe klebte

Er, sein Bruder und die Mutter sollen die Flüchtlinge auf dem Flug nach Deutschland begleitet haben.

Zahlreiche weitere Vorwürfe

Den Angeklagten werden auch Einbrüche im Eifelkreis, Bestechungsversuche von Beamten, Drogenhandel und Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen.

Razzia ließ Bande aufliegen

Die Bande flog nach Ermittlungen der Bundespolizei und einer Razzia im Oktober auf. In ihrem Haus in Bitburg wurden syrische Pässe der geschleusten Flüchtlinge gefunden.

Außerdem fand die Polizei dort Diebesgut aus mehreren Einbrüchen in Bitburg wie hochwertige Werkzeuge, Notebooks und einen Flutlichtstrahler der Freiwilligen Feuerwehr Bitburg.