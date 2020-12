per Mail teilen

An Mosel und Saar sind ab Montag für zehn Tage die Schleusen wegen der jährlichen Wartungen gesperrt. Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes in Trier finden die Arbeiten wegen der Corona-Pandemie später als geplant statt.

Bei den Schleusenreparaturen arbeiteten normalerweise viele Menschen auf engem Raum zusammen. Um das zu verhindern, führe man in diesem Jahr weniger Baumaßnahmen mit weniger Personal durch, so ein Sprecher des Schifffahrtsamtes. Die Arbeiten an der Schleuse Grevenmacher (Luxemburg) seien komplett auf nächstes Jahr verschoben.

Viel zu tun an Schleuse Wintrich

Die größte Reparatur im Bereich Trier sei in diesem Jahr an der Schleuse Wintrich (Landkreis Bernkastel-Wittlich). Dort werde das etwa 40 Tonnen schwere Schleusentor herausgehoben und instandgesetzt.

Die mehr als 60 Jahre alten Mosel- und Saarschleusen werden jedes Jahr überprüft, um zu vermeiden, dass sie wegen auftretender Schäden zeitweise geschlossen werden müssten. Insgesamt gibt es auf der Mosel zwischen Koblenz und Stadtbredimus (Luxemburg) zwölf Schleusen. Während der Schleusenwartung sind Mosel und Saar weitestgehend für die Schifffahrt gesperrt.