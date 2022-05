per Mail teilen

Ab Montag werden die Schleusen an Mosel und Saar für Wartungsarbeiten zehn Tage lang voll gesperrt. Wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung mitteilte, werden die Mitarbeitenden unter besonderen Corona-Regeln die Schleusen warten und instandsetzen. Sieben Schleusenkammern an Mosel und Saar werden demnach komplett trockengelegt, gereinigt, geprüft und saniert. An der Schleuse Lehmen wird zudem das 32 Tonnen schwere Obertor getauscht. Die Arbeiten laufen bis zum 25. Mai.