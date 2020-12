per Mail teilen

In Trier-Euren haben sich am frühen Sonntagmorgen Besucher von zwei Privatfeiern eine Schlägerei geliefert. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu tumultartigen Szenen in einem Lokal. Dort hatten demnach zwei verschiedene Gesellschaften gefeiert. Bei der Abreise sei es zu einer größeren Schlägerei gekommen. Die Teilnehmer hätten anschließend die Türen des Lokals verriegelt. Erst, nachdem die Polizei die Türen aufgebrochen hatte, konnten die Tatverdächtigen ausfindig gemacht werden. Entsprechende Strafverfahren seien eingeleitet worden.