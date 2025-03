Mehrere Personen haben vergangene Woche in der Idar-Obersteiner Fußgängerzone auf einen Mann eingeprügelt. Offenbar hatte es vorher Streit gegeben. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall in der Idar-Obersteiner Fußgängerzone wurde von Passanten gefilmt. Das Video tausendfach im Internet verbreitet.

Polizei hält Video für echt

Es zeigt, wie bei Tag mehrere Jugendliche mitten in der Idar-Obersteiner Fußgängerzone auf einen Mann losgehen. Sie schlagen und treten immer wieder auf ihn ein. Einer der mutmaßlichen Täter hält dabei einen Gegenstand in der Hand. Auch, als der Mann am Boden liegt, wird weiter auf ihn eingeschlagen und eingetreten. Dabei sind in dem Video, das die Polizei dem SWR gegenüber als echt bestätigt, auch immer wieder Passanten zu hören, die laut "aufhören" und "Polizei" rufen, allerdings nicht eingreifen.

Mann wurde leicht verletzt

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass es sich auf dem Video um eine Gruppe von Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren handelt, die auf ihr 36-jähriges Opfer einschlagen und eintreten. Der Mann wurde leicht verletzt. Laut Polizei war ein Streit der Grund für die Schlägerei. Worum es dabei genau ging, wurde nicht mitgeteilt.

Identität der Angreifer geklärt

Die Tat in der Idar-Obersteiner Fußgängerzone hat sich bereits vergangene Woche Dienstag ereignet. Die Polizei konnte die Identität aller Personen feststellen. In dem Fall werde nun weiter ermittelt.

Verbreiten von Film kann Straftat sein

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auch daraufhin, dass es strafbar sein kann, Filme über Social Media Kanäle zu verbreiten. Nach Angaben der Polizei könnten dabei beispielsweise Persönlichkeitsrechte verletzt werden.