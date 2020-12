per Mail teilen

Der Gerolsteiner Schlachthof "Eifelfleisch Müller" hat neue Eigentümer. Der Schlachthof Simon in Wittlich und der Schlachthof in Prüm übernehmen die Firma. Das teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. Der bisherige Inhaber der Eifelfleisch Müller GmbH habe sich aus Altersgründen zum Verkauf der Firma entschlossen. Im Gerolsteiner Schlachthof arbeiten etwa 35 Menschen.