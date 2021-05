per Mail teilen

Unbekannte haben zwischen Gondenbrett und Obermehlen in der Eifelkreis Bitburg-Prüm Schlachtabfälle illegal entsorgt. Wie die Polizei mitteitle, lagen die Schlachtabfälle von mindestens zwei Wildtieren auf einer Weide in einem Naturschutzgebiet. Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei in Prüm melden. Telefon: 06551/942-0.