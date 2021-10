Schienenersatzverkehr auf Eifelstrecke wird verbessert

per Mail teilen

Der Schienenersatzverkehr auf der vom Hochwasser beschädigten Eifelstrecke wird ab Montag verbessert. Das hat der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Nord mitgeteilt.

Beispielsweise wird Gerolstein auf direktem Weg in die beiden Express-Linien zwischen Euskirchen und Trier eingebunden. Fahrgäste sollen demnach innerhalb von einer Stunde und 30 Minuten von Euskirchen in Gerolstein sein. Wer von Gerolstein nach Trier will, brauche eine Stunde und 45 Minuten.

Autobahn-Schienenersatzverkehr zwischen Trier und Euskirchen

Außerdem wird es eine Nonstop-Verbindung zwischen Euskirchen und Trier über die Autobahn geben. Laut dem Zweckverband brauchen Fahrgäste dann ungefähr zwei Stunden und 15 Minuten für diese Strecke. In Euskirchen könne dann in einen Zug nach Köln umgestiegen werden. In Trier gebe es weitere Zugverbindungen von beziehungsweise nach Koblenz, Saarbrücken und Luxemburg.

Auch der Schülerverkehr zwischen Gerolstein und Trier soll dann schneller sein. Bisher hätten die Schülerinnen und Schüler sehr viel Zeit im Zug verbringen müssen.

Eifelstrecke immer noch durch Hochwasser beschädigt

Die Deutsche Bahn teilte im August mit, dass der Wiederaufbau der Eifelstrecke zwischen Trier-Ehrang und Euskirchen noch deutlich länger als 2021 dauern werde. Das Hochwasser im Juli habe die Infrastruktur dort komplett zerstört. Wann die Strecke wieder intakt sei, konnte die Bahn noch nicht sagen. Dazu müssten weitere Gutachten durchgeführt werden. Schon im Juli hatte die Deutsche Bahn mitgeteilt, dass sie 80 Prozent der beschädigten Strecken bis Ende des Jahres wiederherstellen will, dass die Eifelstrecke aber nicht dazu gehöre.

Unterdessen fordern verschiedene Initiativen, dass die stillgelegte Eifelquerbahn schnellstmöglich reaktiviert wird.