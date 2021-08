Der Schienenersatzverkehr auf der vom Hochwasser beschädigten Eifelstrecke wird ausgebaut. Ab Donnerstag fahren Expressbusse zwischen Trier und Euskirchen. Das teilte der zuständige Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord mit. Die Busse fahren demnach stündlich vom Trierer Hauptbahnhof nach Euskirchen. Die Fahrtzeit beträgt etwa drei Stunden. Die Strecke führt über Helenenberg, Bitburg, Prüm und Jünkerath. In Euskirchen gibt es Anschlüsse an die Schnellbusse nach Köln, so der Zweckverband. In der kommenden Woche soll auch die Stadt Gerolstein an die Expresslinie angebunden werden. Die Deutsche Bahn kann noch nicht abschätzen, wie lange der Wiederaufbau der Eifelstrecke zwischen Trier und Köln dauert. Die Strecke ist durch die Hochwasser-Katastrophe beschädigt oder in Teilen zerstört worden.