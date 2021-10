Vereinen in der Region Trier gehen die Schiedsrichter aus

per Mail teilen

Was passiert, wenn plötzlich kein Schiedsrichter mehr da ist, der die Amateurfußballspiele pfeift? Darüber machen sich Vereine in der Region Trier aktuell große Gedanken. Betroffen ist auch der FC Kirchweiler aus dem Vulkaneifelkreis.

Sonntag, 15 Uhr. Beim D-Klassen-Spiel der zweiten Mannschaft des FC Kirchweiler ist kein Schiedsrichter vor Ort. Ein Spieler der ersten Mannschaft muss einspringen. Das ist kein seltenes Bild mehr, sagen die Kreisvorsitzenden aus Eifel, Mosel und Trier-Saarburg im Fußballverband Rheinland (FVR).

Vereine leiden unter Schiedsrichtermangel

Dass keiner mehr den Job als Schiedsrichter machen möchte, bringt auch den FC Kirchweiler in Schwierigkeiten. Denn die Regelung lautet: Jeder Verein muss pro Herrenmannschaft einen Schiedsrichter melden. Aber das schaffen der FC Kirchweiler und viele andere Vereine nicht. Der Grund: Es will keiner mehr machen.

FC Kirchweiler droht der Abstieg

Der FC Kirchweiler hat zwei Herrenmannschaften - eine in der C-Klasse, die andere in der D-Klasse. Laut den Regeln müssten sie also zwei Schiedsrichter stellen. Aber das klappt nicht, sagt der 2. Vorsitzende des Vereins, Daniel Weber.

Zweimal habe der Verein bereits ein Bußgeld zahlen müssen. Sollten sie es nun nicht schaffen, in der nächsten Saison zwei Schiedsrichter zu melden, muss die erste Mannschaft absteigen. Die zweite Mannschaft in der D-Klasse müsste abgemeldet werden.

Der FC Kirchweiler hat eine erste und eine zweite Mannschaft. Bei Spielen der zweiten Mannschaft in der D-Klasse sei es schon dazu gekommen, dass kein Schiedsrichter vor Ort war, sagt der zweite Vorsitzende Daniel Weber. Das sei vor allem dann schwierig, wenn es sich bei der Partie um ein Derby mit einem Nachbarort handle. SWR Andrea Meisberger

Gründe für fehlende Schiedsrichter vielseitig

Es wolle sich halt niemand mehr von Spielern oder Fans der Vereine "anmaulen" und beleidigen lassen, sagt Weber. Hinzu käme auch ein finanzieller Aspekt. Gerade in der Eifel seien die Wege zu den Spielen oft weit.

"Wenn man den ganzen Sonntag unterwegs ist und man muss sich dann noch Frechheiten der Zuschauer und Spieler anhören, dann möchte man natürlich auch ein bisschen finanziell entschädigt werden."

Schiedsrichter-Nachwuchs fehlt

Zudem lasse das Interesse nach, fügt der 1. Vorsitzende des Vereins, Peter Zell, hinzu. Viele Schiedsrichter hätten in den vergangenen Jahren aus Altersgründen aufgehört. Nun fehle der Nachwuchs. Zudem sei Kirchweiler noch ein eigenständiger Verein und keine Spielgemeinschaft mit anderen Orten, was die Suche nach Schiris noch schwerer mache.

Der Kreisvorsitzende des Fußballkreises Trier-Saarburg, Hans-Peter Dellwing, sagt, viele Jugendliche, die Schiedsrichter seien, würden selbst auch noch Fußball spielen. Diese könnten also maximal für ein Spiel am Wochenende eingesetzt werden.

Geld spielt im Schiedsrichter-Geschäft eine immer größere Rolle

Der Vorsitzende des Kreises Mosel im Fußballverband Rheinland, Walter Kirsten, sagt, immer mehr Vereine, die große Sponsoren hinter sich stehen hätten, würden den kleinen Vereinen, die das Geld nicht haben, die Schiedsrichter abwerben. Das führe natürlich dazu, dass es die kleineren Vereine noch schwerer hätten, Schiedsrichter zu finden. Teilweise würden die Schiedsrichter mit vierstelligen Geldbeträgen gelockt.

"Das hat mit Fairplay nichts mehr zu tun. Vereine mit dickem Geldbeutel haben einen Vorteil. Der Fußball nimmt eine moralisch schlechte Entwicklung."

Daniel Weber vom FC Kirchweiler sieht die Rolle des Geldes im Amateurfußball ebenfalls kritisch. Das sei eine sehr fragwürdige Entwicklung des Fußballs.

"Gerade für uns als kleiner, eigenständiger Verein ist es schwierig, da mitzubieten."

Wo liegt die Lösung für fehlende Schiedsrichter?

Anstatt mit Geld versuche der Verein durch andere Dinge auf sich aufmerksam zu machen. Zusammenhalt und Eigenständigkeit stünden beim FC Kirchweiler im Fokus. In Kirchweiler habe man schon viel versucht, um an Schiedsrichter zu kommen. Mehrfach habe der Verein ehemalige aktive Fußballspieler angesprochen. Doch diese lehnten dankend ab, so Weber.

Daniel Weber ist der 2. Vorsitzende beim FC Kirchweiler. Der Verein habe schon viel versucht, um Schiedsrichter zu gewinnen, sagt er. Er würde sich wünschen, dass der Verband bei dieser Problematik mehr auf die Vereine zukäme und sie dabei unterstützt, Schiedsrichter zu finden. SWR Andrea Meisberger

Fußballverband soll helfen

Weber schlägt vor, dass sich der Verband mit den Vereinen zusammensetzt und konkrete Lösungsansätze erarbeitet. Die Arbeit an der Basis sei besonders wichtig, um Schiedsrichter zu gewinnen. Vor allem sollten nicht hauptsächlich junge Menschen gefördert werden, sondern auch ehemaligen aktiven Spielern die Möglichkeit gegeben werden, sich als Schiedsrichter zu profilieren und gegebenenfalls auch aufzusteigen.

"Gerade die Spieler, die Mitte 30 sind, wissen genau, wie der Hase läuft und sie wären perfekt geeignet, um als Schiedsrichter eingebunden zu werden."

Ablösegelder für Schiedrichter?

Der Kreisvorsitzende Eifel im Fußballverband Rheinland, Walfried Hacken, sagt, man gehe bereits in Schulen, beispielsweise in Daun, Bitburg oder Prüm, um dort jungen Menschen Schiedsrichterlehrgänge anzubieten.

Zudem überlege der Verband, Ablösegelder auch für Schiedsrichter einzuführen. So sollen die Vereine, die den Unparteiischen ausgebildet haben, im Falle eines Vereinswechsels Geld bekommen. Denn schließlich koste die Vereine eine Schiedsrichterausbildung auch Geld.