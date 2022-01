In Niersbach ist gestern am Donnerstagnachmittag eine Scheune in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, grenzte die Scheune direkt an ein Wohnhaus an. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf das Haus übergriff. In der Scheune waren Heu und Holz gelagert. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar, so die Polizei.