Nach dem Scheunenbrand am Dienstag in Mittelreidenbach bei Idar-Oberstein ermittelt nun die Kriminalpolizei. Wie es zu dem Feuer in der Scheune komme konnte, ist weiter offen.

Nach Polizeiangaben bemerkten Mitarbeiter des landwirtschaftlichen Betriebes das Feuer, während sie bei der Arbeit waren. Sie hatten zunächst noch versucht, den Brand zu löschen, bis die Feuerwehr eintraf. Bislang keine Hinweise auf Brandstiftung Wie ein Sprecher der Kriminapolizei Idar-Oberstein auf SWR-Anfrage mitteilte, gibt es bisher keine Hinweise auf Brandstiftung. Es werde aber trotzdem weiter in alle Richtungen ermittelt. So werde unter anderem geprüft, ob sich das Heu selbst entzündet haben könnte. Das sei kein unbekanntes Phänomen, so ein Sprecher der Kripo. Gerade bei nassem, gepresstem Heu entstehe ein Gärungsprozess, der dafür sorgen könne, dass sich Heuballen entzünden. Nach Angaben des Wehrleiters der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen waren am Dienstag bis zu 80 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand zu löschen. Sie hätten verhindern können, dass das Feuer auf zwei angrenzende Hallen übergreift. 25 Kühe, die in einer der Hallen untergebracht waren, seien unverletzt gerettet worden, so der Wehrleiter. Die in der angrenzenden Halle untergebrachten Kühe hatte Glück: Sie konnten unverletzt gerettet werden. SWR Christian Schulz / Foto Hosser Die Heuballen mussten einzeln aus der Scheune geholt werden, um sie abzulöschen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Nicht der erste Brand Auf dem Scheunen-Gelände in Mittelreidenbach hat es laut Feuerwehr im vergangenen Jahr schon einmal einen Großbrand gegeben. Mitte Juni 2020 waren 200 Heuballen und ein Schlepper in einer der Scheunen verbrannt. Es entstand ein Schaden im sechstelligen Bereich. Die Polizei ermittelte wegen Brandstiftung. Kein Zusammenhang ersichtlich Der Verursacher konnte nach Angaben der Kriminalpolizei ermittelt werden. Das Verfahren liege noch bei Gericht und sei deshalb noch nicht abgeschlossen. Der damals ermittelte Mann werde zwar überprüft, die Kripo gehe aber nicht von einem Zusammenhang der beiden Brände aus.