In der Verbandsgemeinde Daun wurde gestern Abend Thomas Scheppe, CDU, zum neuen Bürgermeister ernannt. Er löst Werner Klöckner ab, der nach 26 Jahren im Amt in den vorzeitigen Ruhestand gegangen war. Als seine nun wichtigsten Aufgaben nannte Scheppe die Bewältigung der Probleme durch die Corona-Pandemie, die Digitalisierung und den Hochwasserschutz an den kleinen Flüssen und Bächen der Verbandsgemeinde.