Wir alle haben jede Menge davon zu Hause: Schaumstoff - als Füllung in Matratzen, Sofas, Kissen und und und. Den zu entsorgen, ist bislang eine ziemlich schmutzige Angelegenheit. Meist wird er verbrannt, was einerseits teuer ist und andererseits dem Klima schadet. Am Umwelt-Campus in Birkenfeld sucht man seit Jahren nach einer Lösung und ist der nun einen entscheidenden Schritt näher gekommen.

Sendung am Sa. , 28.1.2023 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP