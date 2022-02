Historische Globen der Schatzkammer werden digitalisiert

Die Schatzkammer Trier digitalisiert ihre historischen Globen aus dem 17. Jahrhundert. Wie die Stadtverwaltung Trier mitteilte, wird das Projekt vom Deutschen Bibliotheksverband Berlin und dem Förderverein der Stadtbibliothek unterstützt.

Erd- und Himmelsglobus sollen dreidimensional digitalisiert werden. Dadurch können die in der Ausstellung fest auf Gestellen montierten Globen virtuell gedreht werden. Das soll auch für Besucher der Schatzkammer an Multimediastationen möglich sein. Ausschnitte der Bilder und Texte der Globen kann man so wie mit einer Lupe vergrößern. Für Wissenschaftler ist die Digitalisierung eine neue Möglichkeit, die historische Geographie näher zu erforschen. Die Trierer Globen sind maßstabsgetreue Verkleinerungen der Originale, die für den französischen „Sonnenkönig“ Louis XIV. hergestellt wurden und in Paris zu sehen sind.