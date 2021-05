Der Trier-Saarburger Landrat, Günther Schartz, CDU, hat auf die teils heftige Kritik an seinen Nebeneinkünften reagiert. Er kündigte an, Teile davon einer sozialen Stiftung zu geben.

Das teilte Schartz in einem Brief den Mitgliedern im CDU Kreisverband Trier-Saarburg mit, der am Mittwoch verschickt wird. Schartz schreibt darin, die Vergütung im Aufsichtsrat von RWE (100.000 Euro pro Jahr) habe viele Menschen irritiert. Schartz betont, dass seine Vergütung rechtlich korrekt sei. Nach der Bekanntgabe hatte es Kritik nicht nur aus der Opposition im Kreistag Trier-Saarburg gegeben.

Kritik an Posten bei RWE

Der Geschäftsführer des Steuerzahlerbundes, René Quante, sagte, es müsste klar sein, dass Landräte und Oberbürgermeister zuallererst aus der Staatskasse bezahlt werden. Hohe Nebeneinkünfte müsse die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) verbieten.

"Hier erwarten wir von der ADD zukünftig ein striktes Durchgreifen gegen hohe Nebenverdienste aus dem privaten Sektor. Dass z.B. ein Landrat im Nebenjob beim DAX-Konzern RWE mehr verdient denn als Landrat, kann man keinem Bürger erklären.“

Schartz und die Diskussion um Nebeneinkünfte

Schartz verteidigt in seinem Brief, dass er seit 2016 Mitglied im Aufsichtsrat der RWE AG sei - darüber habe er zuvor die Gremien des Landkreises informiert. Er sehe es auch immer noch als Vorteil für die Region an, dass er so im Aufsichtsrat des Unternehmens mitwirken könne. Schartz spricht davon, dass er das transparent kommuniziert habe. Die Vergütungen würden regelmäßig veröffentlicht, die Aufsichtsratsvergütung sei "in DAX-Konzernen üblich".

Irritationen um Höhe von Nebeneinkünften

Weiter schreibt Schartz, dass er das, was ihm von der Nebeneinkunft bleibe, künftig einer Stiftung für soziale Zwecke zur Verfügung stellen werde. Vorausgesetzt, die ADD genehmige die Nebentätigkeit als Aufsichtsrat bei RWE erneut. Schartz teilt mit, er wolle dies als Signal gewertet sehen. Die Region stehe vor großen Aufgaben - wie der Corona-Pandemie mit Herausforderungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, alle Wirtschaftsbereiche, Schulen und auch Vereinsleben. Schartz hat angekündigt, erneut als CDU-Kandidat für das Amt des Landrats bei der Wahl im September anzutreten.