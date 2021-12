per Mail teilen

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag von einer Weide in Kirn zwei Schafe gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, liegt die Weide gegenüber des Gewerbegebietes „An der Wässerung“ in Kirn-Sulzbach. Die Täter bogen den Elektrozaun zur Seite und stahlen zwei braune Schafe der Rasse Coburger Fuchs. Die Polizei Kirn sucht Zeugen.