Bei einem Kaminbrand in Wasserliesch an der Obermosel ist am frühen Morgen ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. Laut Polizei konnte sich die Hausbewohnerin unverletzt ins Freie retten. Das Feuer war in einem Ofenrohr ausgebrochen und hatte auf den Kamin übergegriffen. Es waren rund 60 Kräfte verschiedener Feuerwehren im Einsatz.