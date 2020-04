per Mail teilen

Auf der Sauertalbrücke werden ab heute Fahrbahnbeläge repariert. Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt, wird heute und morgen in Fahrtrichtung Trier gearbeitet. Seit 6 Uhr ist eine Fahrspur gesperrt. Am Mittwoch und Donnerstag werden die Reparaturarbeiten in Fahrrichtung Luxemburg weitergeführt.