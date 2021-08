Für Wassersportler an der Sauer könnte es im nächsten Jahr strengere Regeln geben. Nach einem Verordnungs-Entwurf der Umweltbehörde SGD Nord in Koblenz soll Kanu- und Kajakfahren in den Frühjahrsmonaten künftig verboten sein. Zur Begründung heißt es, Vögel und Fische sollten ungestört brüten und laichen können. Auch außerhalb der Brutzeit soll es Verbote geben, wenn der Wasserstand besonders niedrig ist. Die neuen Regelungen betreffen die Abschnitte an der Sauer zwischen Wallendorf und Minden und südlich von Rosport und Wasserbilligerbrück. An touristisch wichtigen Feiertagen wie Pfingsten und Christi Himmelfahrt solle es allerdings Ausnahmen geben. Weil die Sauer ein Grenzfluss ist, gelten die neuen Vorschriften erst dann, wenn Luxemburg auch zugestimmt hat. Die SGD Nord rechnet damit, dass das noch ein Jahr dauern kann.