per Mail teilen

Zwischen Schlossheck und Pronsfeld in der Eifel sind am Mittwochabend zwei Sattelschlepper zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, brach der Auflieger eines Lkw in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn aus. Der Fahrer des entgegenkommenden Sattelschleppers konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem Laster dagegen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Landesstraße zwischen Schlossheck und Pronsfeld war während der Bergungsarbeiten fünf Stunden lang voll gesperrt.