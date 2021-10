Endometriose: Eine Betroffene aus Hillesheim will nicht mehr schweigen

Schmerzen, Ängste und Ärzte, die abwiegeln: So ist es Sarah von Pidoll ergangen. Am Tag der Frauengesundheit erzählt sie ihre Geschichte und will anderen damit helfen.

Es muss endlich offen über Endometriose gesprochen werden, meint die junge Frau mit dem blonden Kurzhaarschnitt. Viele Frauen wüssten gar nicht, dass es Endometriose überhaupt gibt. Weil die Krankheit so eng mit dem weiblichen Zyklus verknüpft ist, spricht kaum jemand darüber – die Periode ist noch immer ein Tabuthema. Erste Symptome der Endometriose mit zwölf Sarah von Pidoll musste sieben Jahre auf ihre Endometriose-Diagnose warten. "Also, da habe ich wirklich nochmal Glück gehabt, dass es also relativ schnell ging", sagt sie heute. Als sie mit zwölf Jahren ihre erste Monatsblutung bekommt, starten kurze Zeit später auch die Symptome der Endometriose. Sarah von Pidoll hat so starke Schmerzen, dass sie nicht mehr aufrecht gehen kann, ganze Tage im Bett verbringt. "Ich habe mich immer gefragt, wie machen die anderen Mädchen das? Wieso ist das bei denen nicht so? Bin ich wirklich so eine Memme?" Das ist Endometriose Die Krankheit Endometriose gibt es schon sehr lange, doch bis heute ist unklar, was sie verursacht. Mit jedem Zyklus bildet sich Gewebe außerhalb des Uterus das der Gebärmutterschleimhaut ähnlich ist und setzt sich an Organen oder Nerven ab. Die Deutsche-Endometriose-Vereinigung spricht auch vom "Chamäleon der Gynäkologie", weil die Endometriose so viele verschiedene Symptome hat: Bauch- und Rückenschmerzen, die in die Beine abstrahlen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, aber auch ungewollte Kinderlosigkeit gehören dazu. Eine Bauchspiegelung hilft bei der Diagnose, gleichzeitig kann auch wucherndes Gewebe entfernt werden. Weitere Behandlungsmöglichkeiten sind eine Hormon- und Schmerztherapie, aber auch die Umstellung der Ernährung kann sich positiv auswirken. Heilbar ist Endometriose bis heute nicht. Jahrelanges Warten, Verunsicherung und Ärzte, die abwiegeln Mit 15 geht Sarah von Pidoll zum ersten Mal mit ihrer Mutter zum Arzt. Dort heißt es, es sei alles in Ordnung, Schmerzen während der Periode seien ganz normal. Sie bekommt die Pille verschrieben und wird wieder nach Hause geschickt. In den nächsten vier Jahren wird sie immer wieder mit derselben Antwort von unterschiedlichen Ärzten abgespeist, ihre Schmerzen werden bagatellisiert. Erst als eine Freundin ihr eine Gynäkologin empfiehlt, kommt der Stein ins Rollen. "Die hat mich dann auch direkt komplett untersucht und meinte sofort, also die Schmerzhaftigkeit, von der ich da erzählt habe, ist so nicht normal und man müsste halt mal eine Bauchspiegelung machen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist." Kündigung wegen OP-Termin Sarah von Pidoll vereinbart einen Termin im Krankenhaus, informiert auch ihren Arbeitgeber und verliert prompt ihren Job. "Meine damalige Chefin hat halt gesagt, wenn ich nicht arbeiten komme, dann würde sie mir morgens die Kündigung bringen. Sie kam tatsächlich an dem Tag, an dem ich ins Krankenhaus fahren musste und hat mir die Kündigung gebracht. Und mit dem Gefühl bin ich ins Krankenhaus gefahren." Das ist sogar rechtens, denn der Betrieb, in dem Sarah von Pidoll gearbeitet hat, ist klein, hat nur knapp zehn Mitarbeiter. Sie sucht sich einen neuen Job, doch über ihre Endometriose spricht sie nicht, aus Angst wieder gekündigt zu werden. Sie geht arbeiten, egal wie schlimm die Schmerzen sind. "Man ist auch allein damit, mit dieser Diagnose. Man hat da ein Wort stehen, aber man kann sich da so gar nichts richtig drunter vorstellen." Trotzdem hat die Diagnose einen Vorteil: Sarah von Pidoll muss nicht mehr an sich selbst zweifeln, denn sie kann ihre Symptome zuordnen, kann den Schmerzen einen Namen geben. Das ist sei wichtig, sagt sie heute. Denn die Krankheit und all ihre Folgen machten etwas mit der eigenen Psyche. Hypochonder-Vorwürfe, Depressionen, Fehlgeburt Dass ihr jahrelang niemand geglaubt hat, sitzt tief. Bis heute kämpft Sarah von Pidoll darum, das Vertrauen in die Ärzte zurückzugewinnen. Als sie von ihrem heutigen Ehemann schwanger wird, ist die Freude groß. "Ich sollte gucken, dass ich bis 30 dann meine Familienplanung abgeschlossen hätte, denn man könnte unfruchtbar werden", sagen ihr die Ärzte. Das Glück hält nicht lang, denn die Schwangerschaft endet in einer Fehlgeburt. "Man kann nicht genau sagen, ob es jetzt wirklich an der Endometriose lag, aber wenn da unten irgendwas nicht richtig ist, dann wirkt sich das aus. Davon bin ich fest überzeugt." Nach der Fehlgeburt rutscht sie in eine Depression ab, kämpft sich wieder zurück und heiratet. Für sie steht fest, sie möchte auf jeden Fall ein Kind und tatsächlich wird sie wieder schwanger. Doch es gibt Komplikationen. Mittlerweile hat Sarah von Pidoll so wenig Vertrauen in die Ärzte, dass sie absichtlich den ganzen Tag wartet, bis die regulären Arztpraxen bereits geschlossen sind und sie ins Krankenhaus fahren kann. Da hat sie Glück, wird sofort untersucht. Trotzdem kommt ihr Sohn drei Monate zu früh auf die Welt. Mittlerweile ist er im Kindergartenalter, putzmunter und kerngesund. Das gibt auch Sarah von Pidoll viel Kraft. Im Internet eine Gemeinschaft gefunden Neben ihrem Mann und ihrem Sohn, helfen ihr Spaziergänge in der Sonne und vor allem: Instagram. Ihren Account dort hat sie erst seit kurzem. Zufällig stieß sie auf den Hashtag #Endokämpferinnen und war überwältigt. "Wie viele Frauen da draußen sind und ganz offen ihre Geschichte erzählen, da war ich wirklich baff. Jede Geschichte ist individuell, jede Geschichte ist einzigartig und jede Endometriose eben auch." Das hat sie inspiriert und motiviert, denn die Gemeinschaft gibt ihr das Gefühl, nicht allein zu sein. Sarah von Pidoll will anderen Frauen helfen, indem sie ihre Geschichte erzählt und dabei hat sie eine klare Botschaft: "Extreme Schmerzen sind nicht normal. Habt keine Angst zum Arzt zu gehen und wenn ihr nicht ernst genommen werdet, dann geht zum nächsten und traut euch auch, das Wort Endometriose selbst in den Mund zu nehmen!"