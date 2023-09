Sarah Röhl aus Kröv will Deutsche Weinkönigin werden

Sarah Röhl steht im Finale der Wahl zur 75. Deutschen Weinkönigin. Im SWR-Interview verrät die 23-Jährige, wie eine Krone schon einmal ihr Leben verändert hat.

Sarah Röhl ist inmitten von Weinbergen aufgewachsen. Ihre Heimat ist Kröv an der Mittelmosel. Der "Kröver Nacktarsch" ist der wohl bekannteste Wein aus dem Ort. "Kröv ist ein Weinort durch und durch", sagt die 23-Jährige.

In Kröv ist sie in unmittelbarer Nachbarschaft zum Weingut ihres Onkels und zu den Familienbetrieben ihrer Freunde aufgewachsen. "Die Leidenschaft für den Wein war schon immer da", sagt sie.

Trotzdem hat Sarah Röhl erst mal einen anderen Weg eingeschlagen: Sie studiert Musik in Mainz. Beruflich will sie ihre beiden Interessen irgendwann verbinden. Ihr nächstes Ziel: Am Freitag will sie in Neustadt an der Weinstraße zur 75. Deutschen Weinkönigin gekrönt werden.

SWR Aktuell: Wie ist deine Leidenschaft für den Wein entstanden?

Sarah Röhl: Schon in meiner Jugend war ich in Kröv in den Vereinen sehr aktiv. Und da bin ich mit den Traditionen und den Weinfesten aufgewachsen. Da kam ich dann irgendwann auf die Idee, ob ich nicht Ortsweinkönigin werden will. Und in diesem Amt ist dann eine Leidenschaft entstanden, mit der ich gar nicht gerechnet hatte.

Sarah Röhl (Mitte) aus Kröv wurde 2021 bereits zur Weinkönigin an der Mosel gewählt. SWR

SWR Aktuell: Wie sehen Deine beruflichen Pläne aus: Willst Du Musikerin werden oder vielleicht doch lieber ins Weingeschäft einsteigen?

Röhl: Ich bin Musikerin, ich studiere klassischen Gesang, spiele Klavier und Saxofon. Aber durch das Amt der Moselweinkönigin haben sich meine Berufspläne inzwischen geändert. Ich will jetzt in der Weinvermarktung arbeiten. Aufgeben will ich die Musik aber auch nicht.

Ich denke, dass sich die Branchen miteinander verbinden lassen. Ich träume seit Jahren davon, mal eine Weinprobe mit musikalischer Begleitung zu veranstalten. Ich stelle mir das als eine kulinarische Reise vor, bei der jedes Stück und jeder Wein aufeinander abgestimmt wären.

SWR Aktuell: Am Freitag willst Du aber die Wahl zur Deutschen Weinkönigin gewinnen. Wie fühlt es sich für Dich an, als eine von fünf Kandidatinnen im Finale zu stehen?

Röhl: Ich habe diese Wahl als kleines Kind immer im Fernsehen geschaut. In den letzten Wochen, bevor es dann auf die große Bühne ging, hab ich mich dann doch häufiger mal gekniffen. Um mir zu zeigen, dass das kein Traum ist und ich wirklich die Mosel bei diesem Wettbewerb vertreten darf - was für mich eine riesige Ehre ist.

Beim Vorentscheid zur Wahl der Deutschen Weinkönigin ging es vor allem um Fachwissen. SWR

SWR Aktuell: Worauf stellst du dich jetzt im Finale ein?

Röhl: Der Vorentscheid war ja geprägt von Fachfragen zum Wein. Im Finale geht es vor allem um Spontanität, um Persönlichkeit und Enthusiasmus. Es wird auf jeden Fall eine Blindverkostung geben. Wir haben da 45 Sekunden Zeit, einen Wein zu probieren und die Rebsorte und das Anbaugebiet zu erraten.

Dann stehen auch Spiele und spontane Reden auf dem Programm. Das kann schon mal sehr witzig werden. Aufregung ist jetzt vor dem Finale natürlich auch dabei. Aufregung zeigt aber auch, dass einem die Sache wichtig ist.

Sarah Röhl zu Gast mit den anderen Finalistinnen bei der SWR1 Hitparade im gläsernen Studio auf dem Luisenplatz in Neuwied. SWR Patrick Schütz

SWR Aktuell: Wie unterstützen dich die Leute zu Hause bei deinem Wettbewerb?

Röhl: Ich war total überwältigt, wie groß der Rückhalt aus meiner Region schon beim Vorentscheid war. Zum Finale fahren jetzt über 100 Leute aus Kröv und den Nachbarorten nach Neustadt an die Weinstraße. Und direkt wenn wir zurückkommen, wird gefeiert. Egal, ob mit Krone oder nicht. Denn wir haben genau an dem Wochenende Weinkirmes bei uns in Kröv.