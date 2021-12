Sanierung des alten Hafthauses in der JVA Wittlich verzögert sich

per Mail teilen

Die geplante Sanierung des alten Hafthauses der Justizvollzugsanstalt Wittlich wird wohl etwas länger dauern als bislang geplant. Eine Vertreterin des Finanzministeriums sagte im Rechtsausschuss des Landtags: die Inbetriebnahme des alten Hafthauses werde voraussichtlich 2029 realisiert. Gründe dafür seien umfangreiche bauvorbereitende Maßnahmen und die derzeit sehr angespannte Baukonjunktur, die eine längere Bauzeit wahrscheinlich mache. Bislang hieß es, die Arbeiten könnten bis 2027/28 abgeschlossen sein. Das Justizministerium plant, das Gefängnis in Trier zu schließen und dafür das alte Haftgebäude in Wittlich wieder in Betrieb zu nehmen.