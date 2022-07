Sanierung an Abtei St. Matthias geht weiter

Die Bauarbeiten an dem frühgotischen Kreuzgang in der Abtei St. Matthias in Trier gehen nach Angaben des dortigen Abtes weiter. Im vergangenen Jahr war die Sanierung der West-, Süd- und Ostflügel des Kreuzganges abgeschlossen worden. Jetzt soll der Nordflügel neugestaltet werden, sagte Abt Ignatius dem SWR. Dieser war im Zuge der Säkularisierung im 19. Jahrhundert abgerissen worden. Nach Angaben des Abtes soll der Nordflügel unter anderem ein neues Dach bekommen. Die zuständigen Experten hätten sich für eine leichte Stahlkonstruktion mit runden Stützen entschieden, die sich gut in den historischen Kreuzgang einfüge, so der Abt weiter. Die Kosten dafür lägen bei rund 850.000 Euro. Finanziert werde das Bauvorgaben mit Zuschüssen von Bund, Land und dem Bistum Trier, sowie Spenden. Der Baubeginn ist für Mitte 2023 geplant.