Traditionell zu Ostern beginnt die Saison der Ausflugsschiffe auf Saar und Mosel. Mit den Schiffen können einzelne Passagiere und Gruppen Rundfahrten und Tagesausflüge machen.

Zwei Schiffe betreibt die Saarflotte. Ihr Baujahr liegt in den 1970er Jahren, sie werden aber regelmäßig technisch erneuert, sagt Conny Hauck von der Saar Personenschifffahrt. Die Touren gehen von Saarburg nach Mettlach und zurück oder um die Saarschleife bei Orscholz. Zu Ostern startet die Saison, doch richtig los geht es mit Linienfahrten ab 1. Mai. Die Personenschifffahrt Gebrüder Kolb bietet bereits seit Anfang April Rundfahrten auf den Spuren der Römer ab Trier an, so richtig los geht das Geschäft aber auch zu den Osterfeiertagen. Ihre Schiffe sind aus den 1990er und 2000er Jahren.

Personenschifffahrt Mosel-Zurlauben-Trier legt an am Zurlaubener Ufer. SWR Nicole Mertens

Sorgen wegen hoher Treibstoffkosten

Die Betreiber der Saarflotte und der Personenschifffahrt Kolb machen sich Sorgen wegen der extrem gestiegenen Preise für Treibstoff. Zum Glück sind noch Reserven aus dem vergangenen Jahr übrig, doch die werden nicht für die ganze Saison reichen, schätzt Friedhelm Weishaar von der Saarflotte. Die Schiffe verbrauchten zwar nicht viel, aber es sei schwer abzuschätzen, wie sich die Preise weiter entwickelten. Ludwig Vögele von der Personenschifffahrt Gebrüder Kolb hofft auf sinkende Preise für Schiffsdiesel. Jetzt, zum Anfang der Saison, trage man die hohen Kosten noch selbst, habe die Ticketpreise nicht erhöht.

Ausflugsschiff der Saarflotte unterwegs saarflotte.de

Steigende Preise auch für Lebensmittel

Kaffee und Kuchen oder ein kühles Bier - die Passagiere auf Ausflugsschiffen essen und trinken gerne etwas, wenn sie unterwegs das Panorama an sich vorbeiziehen lassen. Doch was bisher für die Anbieter der Ausflugsfahrten ein gutes Geschäft war, bereitet ihnen jetzt genau wie den Gastronomen auf dem Festland Sorgen. Die Preise für alles, was so an Bord angeboten wird, sind gestiegen. Das ist kaum noch zu kalkulieren, sagt Friedhelm Weishaar von der Saar Personenschifffahrt. Die Preise der Gastronomie haben beide Anbieter auf ihren Ausflugsschiffen leicht erhöht, sagen sie.

Hoffnung auf viel gutes Wetter

Jetzt zu Ostern soll es richtig losgehen. Die Saarflotte hat 2021 nach eigenen Angaben ein gutes Geschäft gemacht, trotz der Coronapandemie. Die Gäste hätten die Saarflotte an einigen Tagen regelrecht überrannt, doch die Gruppen und Busfahrten hätten noch gefehlt. Für Ausflugsschiffe gelten die gleichen Regeln wie für die Gastronomie, da an Deck ja auch Gäste bewirtet werden. Maskenpflicht und Kontrolle des Impfstatus gibt es jetzt also nicht mehr. Für die Rundfahrten auf der Mosel war 2021 nicht so gut wie 2020, sagt Ludwig Vögele von der Personenschifffahrt Gebrüder Kolb. Im zweiten Jahr der Coronapandemie seien die Menschen wieder mehr verreist. Wie die Saison 2022 laufen wird, hängt auch stark vom Wetter ab, wissen die Anbieter von Personenschifffahrt auf Mosel und Saar aus Erfahrung.