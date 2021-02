per Mail teilen

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Trier ist gestern Abend Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Das Feuer war in einem Sicherungskasten der Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Während der Löscharbeiten war die Hauptverkehrsstraße für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.