Unbekannte haben in Jünkerath und in Stadtkyll in der Eifel mehrere Autos und ein Schaufenster beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, passierten die Taten in der Nacht von Pfingstmontag auf Dienstag. Die Schäden seien durch sogenannte Kugellager-Kugeln entstanden, abgeschossen vermutlich von einer Steinschleuder. Entsprechende Tatwerkzeuge seien sichergestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Prüm in entgegen. Telefon: 06551-9420.