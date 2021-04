Die Polizei ermittelt in einem Fall von Sachbeschädigung am Denkmal der Klause in Kastel-Staadt (Kreis Trier-Saarburg). Unbekannte haben den gusseisernen Türgriff so beschädigt, dass der Schlosskasten gebrochen ist. Die Polizei sucht Zeugen. Die Klause Kastel-Staadt wurde 1833 von Karl Friedrich Schinkel im Stil der Romantik gebaut. Sie liegt an einem beliebten Wanderweg.