per Mail teilen

Unbekannte haben in Hermeskeil in der Nacht zum Ostermontag schweren Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, wurde im Stadtpark eine fest installierte Bilderausstellung teils samt Standpfosten und Rahmen in den Teich geworfen. Vor dem Rathaus wurde ein Fahnenmast aus der Verankerung gehoben und zu Boden geworfen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der beiden Taten aus und sucht Zeugen.