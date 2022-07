Unbekannte beschädigen Kirchengebäude

Unbekannte Täter haben das historischen Kirchengebäude des Klosters in Konz-Karthaus beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass Jugendliche oder Kinder die großen Kirchenfenster mit Bällen oder auch Schottersteinen beworfen haben. Dabei gingen mehrere Fenster zu Bruch. Die Tat hat sich vermutlich zwischen Sonntag und Montag ereignet. Die Polizei weist darauf hin, dass Sachbeschädigungen an Kirchengebäuden kein Kavaliersdelikt sind, und bittet Eltern mit ihren Kindern über das Thema zu reden. Weil es bereits in der vergangenen Woche im Umfeld der evangelischen Kirche in Konz-Karthaus zu Sachbeschädigungen kam, hat die Polizei angekündigt, dort vermehrt zu kontrollieren.