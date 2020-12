per Mail teilen

Die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung hat für 3.300 Euro ein Paket aus Saarwein-Raritäten versteigert. Nach Angaben der Stiftung, war in dem Paket, dass aus neun Saar-Rieslingen bestand, unter anderem eine 75 Jahre alte Flasche Riesling aus dem Kanzemer Berg. Die Versteigerung lief seit 1. November im Internet und ging heute Nacht zu Ende. Der Erlös der Weinversteigerung fließt nach Angaben der Stiftung in Bildungsprojekte für Kinder in der Verbandsgemeinde Konz.