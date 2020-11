per Mail teilen

Die Saarstraße Trier wird wegen Arbeiten der Stadtwerke an den Abwasserkanälen von Donnerstag bis Sonntag einschließlich teilweise gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird sie ab der Hohenzollernstraße bis zur Südallee stadteinwärts zur Einbahnstraße.

Nur Busse können in beide Richtungen fahren. Der restliche Verkehr wird umgeleitet. Um die Bauzeit zu verkürzen, wird auch nachts und am Wochenende gearbeitet, so die Stadtverwaltung. Die Saarstraße ist eine der Haupteinfallstraßen vom Süden Triers Richtung Stadtmitte.